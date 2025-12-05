Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Thomas Mraz выпустил трек Gas Mask

Новый трек – это совместная работа уфимского мультижанрового исполнителя Thomas Mraz и московского музыкального продюсера Felix Kotlo.

vk.com/thomasmraz

Трек получил название Gas Mask, звучит он мрачно и отличается от того, что мы привыкли слышать от Thomas Mraz.

Он доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, Wink Музыке, iTunes и «МТС Музыке», все ссылки тут.

Это не первая совместная работа Thomas Mraz и Felix Kotlo: например, в прошлом году они дропнули трек «Повезло».

Неделю назад Алмас выпустил поп-сингл «Замок» – переосмысление работы Padillion. Он войдет в альбом «7 пятниц».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: