Thomas Mraz выпустил трек Gas Mask

Трек получил название Gas Mask, звучит он мрачно и отличается от того, что мы привыкли слышать от Thomas Mraz.

Он доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, Wink Музыке, iTunes и «МТС Музыке», все ссылки тут.

Это не первая совместная работа Thomas Mraz и Felix Kotlo: например, в прошлом году они дропнули трек «Повезло».

Неделю назад Алмас выпустил поп-сингл «Замок» – переосмысление работы Padillion. Он войдет в альбом «7 пятниц».