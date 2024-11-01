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Музыка

Thomas Mraz выпустил трек «Повезло»

Новый трек – это совместная работа уфимского мультижанрового исполнителя Thomas Mraz и московского музыкального продюсера Felix Kotlo.

vk.com/thomasmraz

vk.com/thomasmraz

Трек «Повезло» доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке и «МТС Музыке», все ссылки тут.

Это сингл с грядущего альбома битмейкера Felix Kotlo – Real New Jazz, дата выхода которого пока неизвестна.

Неделю назад Thomas Mraz выпустил фит с 17-летней поп-исполнительницей ray! – дочерью Глюкозы. В апреле этого года Алмас залетел на альбом Boris Redwall – Fantasy: его вокал можно услышать в треке Allin, а осенью напомнил о себе треками «Мото» и LoLo.

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