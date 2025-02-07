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Basic Boy выпустил макси-сингл «Надежды 1»

Участника культового объединения Dopeclvb Basic Boy открывает новую главу в творчестве после долгого затишья.

vk.com/basicboydcw

vk.com/basicboydcw

Сегодня, седьмого января, Basic Boy выпустил макси-сингл «Надежды 1». Он состоит из двух треков – «Неудачник» и «Крылья».

Первый – откровенная песня о собственных неудачах в обертке перегруженного гитарно-электронного рубилова.

«Крылья» – песня о депрессивных состояниях, ощущении потери своих способностей, таланта и попытке отыскать все заново.

Доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, «МТС Музыке» и YouTube Music, все ссылки тут.

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