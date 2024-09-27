Boulevard Depo и Thomas Mraz приняли участие в записи аудиосборника рассказов Леонида Андреева

Леонид Андреев (1871-1919) – представитель серебряного века русской литературы, считается родоначальником русского экспрессионизма.

Озвучка сборника его рассказов от популярных музыкантов – это проект издательства АСТ.

Boulevard Depo начитал «Рассказ о семи повешенных», а Thomas Mraz — «Красный смех».

Также в сборнике можно услышать голоса:

Loqiemean – «Тьма»;

Куок – «Гостинец»;

Lizer – «Иностранец»;

Bato – «Кусака»;

Сюзанна – «Нет прощения».

Ссылки: «Яндекс Музыка», «Букмейт».

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