Boulevard Depo и Thomas Mraz приняли участие в записи аудиосборника рассказов Леонида Андреева

В «Яндекс Музыке» и «Букмейте» вышел первый аудиосборник рассказов Леонида Андреева в озвучке музыкантов.
vk.com/boulevardepo
Леонид Андреев (1871-1919) – представитель серебряного века русской литературы, считается родоначальником русского экспрессионизма.
Озвучка сборника его рассказов от популярных музыкантов – это проект издательства АСТ.
Boulevard Depo начитал «Рассказ о семи повешенных», а Thomas Mraz — «Красный смех».
Также в сборнике можно услышать голоса:
Loqiemean – «Тьма»;
Куок – «Гостинец»;
Lizer – «Иностранец»;
Bato – «Кусака»;
Сюзанна – «Нет прощения».
Ссылки: «Яндекс Музыка», «Букмейт».
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