Pizza и Света выпустили песню «Твои глаза»

Новая песня уфимца Сергея Приказчикова – это переосмысление хита Светы 23-летней давности.
vk.com/pizzamusic
Песню «Твои глаза» можно послушать в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и Spotify – ссылки тут.
Оригинальная песня вышла в 2001 году и сразу стала хитом. В новой версии голос Светы можно услышать только в припеве.
В прошлом году лидер группы Pizza Сергей Приказчиков дропнул фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который можно было услышать на всех радиостанциях, а также EP из трех треков под названием «Паруса», а в этом мы слушали его фит с краснодарской певицей Gayana – «Индиго».
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