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Музыка

Pizza и Света выпустили песню «Твои глаза»

Новая песня уфимца Сергея Приказчикова – это переосмысление хита Светы 23-летней давности.

vk.com/pizzamusic

vk.com/pizzamusic

Песню «Твои глаза» можно послушать в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и Spotify – ссылки тут.

Оригинальная песня вышла в 2001 году и сразу стала хитом. В новой версии голос Светы можно услышать только в припеве.

В прошлом году лидер группы Pizza Сергей Приказчиков дропнул фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который можно было услышать на всех радиостанциях, а также EP из трех треков под названием «Паруса», а в этом мы слушали его фит с краснодарской певицей Gayana – «Индиго».

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