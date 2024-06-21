Pizza и Света выпустили песню «Твои глаза»

Песню «Твои глаза» можно послушать в Apple Music, «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и Spotify – ссылки тут.

Оригинальная песня вышла в 2001 году и сразу стала хитом. В новой версии голос Светы можно услышать только в припеве.

В прошлом году лидер группы Pizza Сергей Приказчиков дропнул фит с московской поп-певицей Zivert «Залипательно», который можно было услышать на всех радиостанциях, а также EP из трех треков под названием «Паруса», а в этом мы слушали его фит с краснодарской певицей Gayana – «Индиго».

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