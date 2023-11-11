На этот раз Thomas Mraz выпустил макси-сингл «Пустышка» – послушать его можно на всех площадках, ссылки тут.

В релизе три трека, один из них («Скучно») – фит с Oushenti. Два других называются «Пустышка» и «Иммунитет».

В начале октября Алмас выпустил фит с артистом своего лейбла Нокту – «Знаки на теле», продемонстрировав, что его вокал прекрасно вписывается и в тяжелую музыку, а в середине объединился с i61 в треке «Океан/Пустота».

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