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Музыка

Thomas Mraz выпустил макси-сингл «Пустышка»

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Уфимский музыкант Алмас Гатауллин по-прежнему поражает своей продуктивностью, выпуская новую музыку для фанатов практически каждые выходные.

vk.com/thomasmraz

На этот раз Thomas Mraz выпустил макси-сингл «Пустышка» – послушать его можно на всех площадках, ссылки тут.

В релизе три трека, один из них («Скучно») – фит с Oushenti. Два других называются «Пустышка» и «Иммунитет».

В начале октября Алмас выпустил фит с артистом своего лейбла Нокту – «Знаки на теле», продемонстрировав, что его вокал прекрасно вписывается и в тяжелую музыку, а в середине объединился с i61 в треке «Океан/Пустота».

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Thomas Mraz

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