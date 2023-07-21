В новом альбоме 2night – фит с Thomas Mraz Fake Taxi

На этот раз Thomas Mraz залетел на трек Fake Taxi, который вошел в EP 2night, получивший название Tonight. Послушать его можно тут.

В прошлый раз Thomas Mraz и 2night работали вместе над песней «Эльдорадо», которая стала официальным саундтреком к фильму «Юра Дворник».

Несколько дней назад Thomas Mraz и Kkome дропнули клип на песню «Ранауэй», она вошла в прошлогодний альбом Future Flashbacks (Deluxe).

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