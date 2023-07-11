Вышел клип Thomas Mraz и Kkome – «Ранауэй»

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Future Flashbacks (Deluxe) – это, по сути, обновленное издание альбома Future Flashbacks (2021). Все треки были переосмыслены и звучат совершенно по-другому, песен по сравнению с оригиналом больше.

Клип частично нарисован в технике пиксель-арт, в заставке восьмибитная музыка – вызывает настоящие флешбеки из далекого детства.