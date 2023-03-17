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Музыка

Thomas Mraz выпустил трек «Миллион 2»

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Новая песня уфимского музыканта Thomas Mraz – это фит с малоизвестным исполнителем Raijin в жанре поп.

vk.com/thomasmraz

Трек «Миллион 2» доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «VK Музыке», Amazon Music, YouTube Music, Deezer и «Звуке», все ссылки тут.

Фактически песня не имеет отношения к совместной работе Thomas Mraz и SP4K – «Миллион 2» 2016 года выпуска.

Сам Алмас говорит, что этот трек о погоне за ложными идеалами – славой и богатством – в которой теряется то, что по-настоящему важно в жизни.

В феврале Thomas Mraz выложил почти часовой ‎DJ Mix из 50+ треков. Сейчас он работает над новым девятитрековым альбомом, релиз которого состоится до конца весны.

Люди:
Thomas Mraz

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