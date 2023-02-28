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Музыка

Новый альбом Boulevard Depo снова возглавил чарт Apple Music

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Альбом «Сертоловский токсик» уроженца Уфы Boulevard Depo вышел 17 февраля и сразу взлетел на вершину чарта Apple Music.

t.me/boulevardepo 

Неделю спустя тройка лидеров чарта не изменилась: «Сертоловский токсик» по-прежнему остается на вершине, опережая Macan – «12» и EP от Каспийского Груза «Осторожно окрашено».

А вот шедевральный альбом Boulevard Depo – Old Blood, подтянувшийся было вслед за новым релизом сразу на 28 строчку, на данный момент не числится в топ-50.

Из уфимцев в рейтинге по-прежнему можно увидеть Morgenshtern* – Last One (23), уступивший за неделю одну позицию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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