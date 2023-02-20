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Музыка

Альбом Boulevard Depo «Сертоловский токсик» возглавил чарт Apple Music

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Новый альбом Boulevard Depo мог выйти еще в прошлом году. Это седьмой студийный альбом музыканта и первый крупный релиз с 2021 года.

t.me/boulevardepo

Сразу после релиза, состоявшегося 17 февраля, «Сертоловский токсик» возглавил альбомный чарт Apple Music, опережая Macan – «12» и EP от Каспийского Груза «Осторожно окрашено».

Вслед за ним в топ подтянулся и шедевральный альбом Boulevard Depo – Old Blood (28 строчка), который долгое время занимал верхние строчки всех чартов в 2020 году.

Ранее Артем Кулик в подкасте «Космический джэм» рассказал о том, как работал над новым альбомом и почему решил сменить название.

Также в топ-50 из уфимцев можно заметить альбомы Morgenshtern* – Last One (22) и Земфира* – «Прости меня моя любовь» (50).

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Boulevard Depo

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