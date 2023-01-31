Юрий Шевчук: «Я готовлю новые песни, их нельзя ничем отменить»

«Мы готовы выступать, если разрешат, но это не от нас зависит. Я готовлю новые песни, скоро услышите, работаем, их нельзя ничем отменить.

Возьмите художника-живописца, когда он сидит в мастерской, пишет картины, то его выставка, это как у нас концерт. Если же выставок нет у художника, то это, конечно, очень плохо, но, например, у Ван Гога их почти не было, а он же писал, причем писал гениально... Так и мы, пишем свои песни, тут то же самое», – сказал Шевчук.

Ранее в «ДДТ» заявили, что выпустят несколько песен и клипов весной. В декабре 2022 года вышла их песня «Стая» и клип на нее за авторством Александра Котта, который снял такие фильмы, как «Брестская крепость» (2010), «Подсадной» (2010) и «Елки 2» (2011).