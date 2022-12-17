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Вышел клип «ДДТ» – «Стая» и трек Obrazkobra – «Раствориться»

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В эти выходные слушаем набирающего обороты уфимского музыканта Эмиля Хакимова, он же Obrazkobra, и ветеранов русского рока «ДДТ».

vk.com/obrazkobra

Трек «Раствориться» доступен в Yandex Music, «Звуке», YouTube Music, Apple Music, iTunes Store, «VK Музыке» и Spotify, все ссылки тут.

С 2018 года Obrazkobra отметился крупными релизами Rugged, Magnetique 2019, Meat и Rouming, а также совместным альбомом с Sevnz – Ultraviolet.

В недавнем интервью «Уфа.Собака.ru» Эмиль рассказал о том, как начал заниматься творчеством, о фитах с Kurt92, Tveth, «Крест», Lowlife и о том, почему не переезжает в Москву.

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«ДДТ» не отстают молодых и продолжают регулярно радовать фанатов своего творчества: новая песня «Стая» доступна в Yandex Music, «Звуке», YouTube Music, Bandcamp, Amazon, Deezer и Spotify, все ссылки тут.

Одновременно с песней вышел и клип за авторством Александра Котта, который снял такие фильмы, как «Брестская крепость» (2010), «Подсадной» (2010) и «Елки 2» (2011).

«У моих старых друзей, киевской группы "Братья Карамазовы", есть очень хорошая песня, которая называется "Маленькая стая". Этот рефрен мне давно нравится и я, с разрешения автора, решил использовать его в нашей новой песне. Добра и мира!» – анонсировал новую песню Юрий Шевчук.

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Люди:
Юрий Шевчук

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