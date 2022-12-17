Вышел клип «ДДТ» – «Стая» и трек Obrazkobra – «Раствориться»

Трек «Раствориться» доступен в Yandex Music, «Звуке», YouTube Music, Apple Music, iTunes Store, «VK Музыке» и Spotify, все ссылки тут.

С 2018 года Obrazkobra отметился крупными релизами Rugged, Magnetique 2019, Meat и Rouming, а также совместным альбомом с Sevnz – Ultraviolet.

В недавнем интервью «Уфа.Собака.ru» Эмиль рассказал о том, как начал заниматься творчеством, о фитах с Kurt92, Tveth, «Крест», Lowlife и о том, почему не переезжает в Москву.

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