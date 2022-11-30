Новый альбом «ДДТ» собрал более 10 млн рублей на краудфандинговой платформе

Сам альбом «Творчество в пустоте – 2» вышел на стриминговых еще в начале октября. На платформе Planeta.ru ведется сбор предзаказов на физических носителях и общая сумма предзаказов превысила 10 млн рублей. Сбор предварительных заказов на винил, CD и т.д. будет завершен 31 января.

21 ноября в группе сообщили о том, что осталось меньше половины тиража нового альбома. Уже раскуплено более 50% пластинок, 60% компакт-дисков, около 50% аудиокассет и эксклюзивных футболок.

Тираж ограничен и расширять его пока не собираются. Как ожидается, отправка футболок начнется в феврале, винил будет готов в конце февраля и тогда же начнется отправка первых партий (кроме тех, на которые нужно будет проставить автографы). В марте весь винил передадут участникам предзаказа.

В 2021-2022 годах «ДДТ» собирали через краудфандинг деньги на выпуск первой части этого альбома, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.

Ранее мы писали о том, что «ДДТ» готовят к выпуску новый сборник песен, но пока не могут назвать хотя бы примерную дату выпуска.

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