18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Сорвался концерт Jeembo в Уфе

Поделиться:

Очередное в этом году разочарование в индустрии музыки: как и многие другие, Jeembo попал в волну массовой отмены концертов.

vk.com/jeembxxx

«Тур Hella Hillz по городам России переносится, а вместе с ним и московский/петербургский концерты. Новые даты будут объявлены позже.

Все купленные и выигранные ранее билеты действительны на новую дату. Если вы хотите сделать возврат билета — обратитесь к билетному оператору», – гласит объявление в группе Jeembo.

Концерт в Уфе в рамках тура должен был состояться 27 ноября. Ранее в этом году в рамках фестиваля Banger Fest Jeembo должен был выступить на разогреве у 6ix9ine, но весь фестиваль отменили (а может, и не собирались проводить).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: