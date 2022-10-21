Сорвался концерт Jeembo в Уфе

«Тур Hella Hillz по городам России переносится, а вместе с ним и московский/петербургский концерты. Новые даты будут объявлены позже.

Все купленные и выигранные ранее билеты действительны на новую дату. Если вы хотите сделать возврат билета — обратитесь к билетному оператору», – гласит объявление в группе Jeembo.

Концерт в Уфе в рамках тура должен был состояться 27 ноября. Ранее в этом году в рамках фестиваля Banger Fest Jeembo должен был выступить на разогреве у 6ix9ine, но весь фестиваль отменили (а может, и не собирались проводить).