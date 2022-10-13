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Музыка

На концерте Земфиры у фанатов отбирали украинские флаги

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Несмотря на то, что в последних песнях и заявлениях Земфиры четко выражена антивоенная позиция, она по-прежнему не позволяет политизировать свои концерты.

vk.com/zemfira

Как сообщает Telegram-канал Mash, на недавнем концерте Земфиры в Лимассоле на Кипре охрана отбирала у посетителей украинские флаги.

Одна из посетительниц все же пронесла флаг в кармане и кинула его на сцену, но певица просто унесла его за кулисы и продолжила выступление.

Когда фанаты написали об этом в соцсетях, украинские комментаторы стали призывать «отменить» Земфиру.

Похожий инцидент был несколько лет назад: в 2015 году в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг, но в 2016 на концерте в Литве грубо потребовала от зрителей убрать флаг Украины, развернутый в зале, после чего ее также критиковали в соцсетях.

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