На концерте Земфиры у фанатов отбирали украинские флаги

Как сообщает Telegram-канал Mash, на недавнем концерте Земфиры в Лимассоле на Кипре охрана отбирала у посетителей украинские флаги.

Одна из посетительниц все же пронесла флаг в кармане и кинула его на сцену, но певица просто унесла его за кулисы и продолжила выступление.

Когда фанаты написали об этом в соцсетях, украинские комментаторы стали призывать «отменить» Земфиру.

Похожий инцидент был несколько лет назад: в 2015 году в Тбилиси Земфира развернула украинский флаг, но в 2016 на концерте в Литве грубо потребовала от зрителей убрать флаг Украины, развернутый в зале, после чего ее также критиковали в соцсетях.