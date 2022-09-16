«ДДТ» выпустили песню и клип «В раю одиноко...» (ВИДЕО)

В альбоме будет 14 композиций, этим релизом Юрий Шевчук и группа «ДДТ» продолжают цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой, съемки видеоклипов на новые песни и создание фильма о записи альбома.

Предзаказ альбома уже доступен на платформе planeta.ru, можно заказать копию цифровую, на аудиокассете, CD или на виниле с автографом или без.

За 10 дней раскуплено копий на 5,3 млн рублей, так что версия альбома на виниле, как это было с предыдущим релизом группы, скоро закончится и точно будет дефицитом.