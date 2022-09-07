Стартовал предзаказ второй части альбома «ДДТ» – «Творчество в пустоте»

Альбом «Творчество в пустоте. Часть 2» выйдет уже в сентябре, в него войдут 14 песен – новые композиции, записанные в 2021-2022 годах. Этим релизом Юрий Шевчук и группа «ДДТ» продолжают цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой, съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома.
vk.com/ddtclub
Предзаказ доступен на платформе planeta.ru.
«В сентябре мы готовимся выпустить вторую часть альбома "Творчество в пустоте". В нее вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой "Эволюция". Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет. Всем добра и мира», – говорится в анонсе группы.
Есть несколько доступных опций:
За 500 рублей можно купить цифровую копию альбома. Вы получите ее 29 сентября.
1500 рублей – альбом на аудиокассете плюс цифровая версия.
2500 рублей – альбом на аудиокассете плюс цифровая версия с автографом Юрия Шевчука.
2000 рублей – альбом на CD и цифровая версия сборника в комплекте.
3000 рублей – тот же набор с автографом Юрия Шевчука.
3500 рублей – тот же набор с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.
5000 рублей – тот же набор с персональным автографом Юрия Шевчука.
5000 рублей – номерной винил, CD и цифровая версия сборника в комплекте. Тираж ограничен.
10 000 рублей – тот же комплект с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.
15 000 рублей – тот же комплект с персональным автографом Юрия Шевчука.
200 000 рублей – ваше имя разместят в списке благодарностей на виниле, а также подарят две памятные пластинки: одну с персональным автографом Юрия Шевчука, другую – с автографами всех музыкантов группы.
Вскоре после открытия было собрано почти 2,9 млн рублей, так что винил, судя по всему, как и в прошлом релизе группы, будет раритетом.
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