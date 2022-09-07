Стартовал предзаказ второй части альбома «ДДТ» – «Творчество в пустоте»

Предзаказ доступен на платформе planeta.ru.

«В сентябре мы готовимся выпустить вторую часть альбома "Творчество в пустоте". В нее вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой "Эволюция". Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет. Всем добра и мира», – говорится в анонсе группы.

Есть несколько доступных опций:

За 500 рублей можно купить цифровую копию альбома. Вы получите ее 29 сентября.

1500 рублей – альбом на аудиокассете плюс цифровая версия.

2500 рублей – альбом на аудиокассете плюс цифровая версия с автографом Юрия Шевчука.

2000 рублей – альбом на CD и цифровая версия сборника в комплекте.

3000 рублей – тот же набор с автографом Юрия Шевчука.

3500 рублей – тот же набор с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.

5000 рублей – тот же набор с персональным автографом Юрия Шевчука.

5000 рублей – номерной винил, CD и цифровая версия сборника в комплекте. Тираж ограничен.

10 000 рублей – тот же комплект с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.

15 000 рублей – тот же комплект с персональным автографом Юрия Шевчука.

200 000 рублей – ваше имя разместят в списке благодарностей на виниле, а также подарят две памятные пластинки: одну с персональным автографом Юрия Шевчука, другую – с автографами всех музыкантов группы.

Вскоре после открытия было собрано почти 2,9 млн рублей, так что винил, судя по всему, как и в прошлом релизе группы, будет раритетом.