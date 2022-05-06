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Музыка

Вышел трек Boulevard Depo – «Вок»

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«На мне full set Gucci, педали Versace, я чилю на mansion, а не на даче»: в новом треке уфимский музыкант Boulevard Depo высмеивает современных российских рэперов, злоупотребляющих однообразными англицизмами и копирующих стиль с Запада.

Послушать трек «Вок» можно в группе артиста или на YouTube (содержит нецензурную лексику).

Это первый самостоятельный трек Boulevard Depo в этом году, но его куплеты можно услышать на альбомах у High Zimmer и Basic Boy.

Ранее в связи с блокировкой соцсетей Артем рассказал о том, что будет теперь с его творчеством:

«Моя музыка так же будет выходить, как и прежде. И так же, как и прежде, она не будет носить остросоциальный и политический характер. Не нравится? Не ешьте. Я не предам себя и свои взгляды и не собираюсь сеять раздор среди слушателей. Музыка, какой бы она ни была, должна оставаться музыкой, а не быть инструментом в чьей-либо пропаганде. Чао какао».

Люди:
Boulevard Depo

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