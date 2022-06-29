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Юрий Шевчук: «"ДДТ" сейчас как никогда нужна родине»

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Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью прокомментировал слухи о том, что он может переехать или даже уже переехал за границу.

Фото: Дмитрий Строц

«Правильно мне было бы остаться здесь, в России, и пережить все тяготы со своими людьми», – сказал Юрий Шевчук, добавив, что сегодня его группа «как никогда нужна родине».

На сегодняшний день новые концерты «ДДТ» отменяются или переносятся, так как группа оказалась в опале у властей из-за высказываний со сцены на концертах.

Ранее Шевчук рассказал о том, как после концерта в Уфе к нему в гримерку нагрянул спецназ, и по итогам часовой беседы на него составили протокол об административном правонарушении.

Концерт «ДДТ» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

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Юрий Шевчук

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