Юрий Шевчук: «"ДДТ" сейчас как никогда нужна родине»

«Правильно мне было бы остаться здесь, в России, и пережить все тяготы со своими людьми», – сказал Юрий Шевчук, добавив, что сегодня его группа «как никогда нужна родине».

На сегодняшний день новые концерты «ДДТ» отменяются или переносятся, так как группа оказалась в опале у властей из-за высказываний со сцены на концертах.

Ранее Шевчук рассказал о том, как после концерта в Уфе к нему в гримерку нагрянул спецназ, и по итогам часовой беседы на него составили протокол об административном правонарушении.