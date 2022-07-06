«ДДТ» за сутки собрали более 2,5 млн рублей на выпуск «Сборника песен»

Как ожидается, всего будет издано 500 двойных номерных виниловых пластинок. Также «Сборник песен» впервые будет издан на двойном CD.

В первые 13 часов после открытия предзаказа фанаты скупили более половины тиража на виниле, сутки спустя собрано почти 2,7 млн рублей, а до конца сбора осталось еще 119 дней, так что, скорее всего, весь тираж разойдется по предзаказу.

Это первый из запланированных на ближайшее время группой релизов на физических носителях.

В прошлом году из-за отсутствия концертов на запись альбома «Творчество в пустоте» группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано более 25 млн рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.