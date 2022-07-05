«ДДТ» собирает деньги на новый релиз через краудфандинг

Как говорится в сообщении группы, «ДДТ» сейчас готовит несколько релизов на физических носителях. Первый из них – переиздание «Сборника песен» на 2LP и 2CD.

Будет издано 500 двойных номерных виниловых пластинок. Также «Сборник песен» впервые будет издан на двойном CD.

Сбор заказов и продажа открыты до первого ноября 2022 года. Желающие поддержать релиз уже могут внести любую сумму на платформе planeta.ru.

Вложившие 500 и более рублей в августе получат цифровую копию «Сборника песен».

От 2000 рублей и выше – двойной CD и цифровая версия сборника в комплекте.

От 3000 рублей и выше – двойной CD и цифровая версия сборника в комплекте с автографом Юрия Шевчука.

От 3500 рублей и выше – двойной CD и цифровая версия сборника в комплекте с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.

От 5000 рублей и выше – двойной CD и цифровая версия сборника в комплекте с персональным автографом Юрия Шевчука.

От 5000 рублей и выше – номерной винил, двойной CD и цифровая версия сборника в комплекте.

От 10 000 рублей и выше – тот же комплект с автографами Юрия Шевчука и музыкантов группы.

От 15 000 рублей и выше – тот же комплект с персональным автографом.

До конца сбора еще четыре месяца, но уже собрано более 278 тыс. рублей.

В прошлом году из-за отсутствия концертов на запись альбома «Творчество в пустоте» группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано более 25 млн рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.