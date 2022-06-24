Концерт «ДДТ» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Любительская запись концерта опубликована одним из посетителей на YouTube.

«Удивительный факт: эта концертная программа звучит невероятно актуально, хотя ее основа была создана еще до начала пандемии и всего того, что последовало далее...» – говорится в комментарии в соцсетях группы.

На сегодняшний день новые концерты «ДДТ» отменяются или переносятся, так как группа оказалась в опале у властей.