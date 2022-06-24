18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Концерт «ДДТ» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Поделиться:

Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» выступили в Екатеринбурге 24 апреля 2022 года. На сцене «МТС Live Холла» состоялась премьера новой концертной программы «Эволюция».

Любительская запись концерта опубликована одним из посетителей на YouTube.

«Удивительный факт: эта концертная программа звучит невероятно актуально, хотя ее основа была создана еще до начала пандемии и всего того, что последовало далее...» – говорится в комментарии в соцсетях группы.

На сегодняшний день новые концерты «ДДТ» отменяются или переносятся, так как группа оказалась в опале у властей.

В «ДДТ» посмеялись над очередной отменой концерта в Москве

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: