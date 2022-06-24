Концерт «ДДТ» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» выступили в Екатеринбурге 24 апреля 2022 года. На сцене «МТС Live Холла» состоялась премьера новой концертной программы «Эволюция».
Любительская запись концерта опубликована одним из посетителей на YouTube.
«Удивительный факт: эта концертная программа звучит невероятно актуально, хотя ее основа была создана еще до начала пандемии и всего того, что последовало далее...» – говорится в комментарии в соцсетях группы.
На сегодняшний день новые концерты «ДДТ» отменяются или переносятся, так как группа оказалась в опале у властей.
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