Юрий Шевчук: «Кажется, в России концертная деятельность "ДДТ" подходит к концу»

«Тогда, это был 85-й или 84-й год, меня тоже допрашивали в КГБ: "Юра, почему ты такую песню гадкую написал?"

А я говорил: "Я против войны. Что мы там делаем, нам надо родину строить хорошую, светлую, понятную, добрую, справедливую. Технологически развитую. Зачем нам эта война?"

И сейчас то же самое – после концерта в Уфе меня закрыли в гримерке и спрашивали. Я говорю: вот, ребята, Россия удивительная страна! Можно войти в одну воду и дважды, и трижды, и четырежды. У нас какая-то карма невероятная и все повторяется. Те же вопросы, те же глаза и те же фуражки. Ну, немного, может быть, другой фасон, а под фуражками то же самое, к сожалению.

Там стояло, по-моему, два автобуса с омоновцами на меня одного. (Смеется.) Ну и меня закрыли в гримерке человек шесть-десять, мы там час с ними рубились. Было интересно, потому что я там с ними беседовал, лекцию прочитал про войну и мир, они внимательно все это слушали. (Смеется.)

Я там в конце им хороший вопрос задал: как раз вспомнил 80-е годы и разговоры в КГБ мои. Говорю: "Тогда власть поменялась, а если завтра эта власть поменяется – что будете делать?" Они задумались.

Самое главное, что потом все эти опера со мной сфотографировались на добрую память», – сказал Шевчук.

Также Юрий Юлианович заявил, что готов выступить за рубежом, если найдутся заинтересованные организаторы, добавив: «Тем более что в России, как мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. (Смеется.) Надеюсь, на время».