Lumen выпустили альбом «Диссонанс»: на фитах – Kurt92, Thomas Mraz и Alai Oli

Альбом «Диссонанс» уже доступен на всех площадках, ссылки тут.

В нем целых 18 треков, поделенных на две части, в том числе фиты с уфимскими музыкантами Kurt92 и Thomas Mraz, а также с екатеринбургской Alai Oli.

Группа отмечает, что песни «Ад» и «Резистор» не прошли модерацию у цифрового дистрибьютора, их можно скачать отдельно.

«Полярные настроения и мысли, созвучные безумному веку, свидетелями которого мы являемся, вылились в двойной релиз.

"Диссонанс" – это альбом из прошлого. 19 песен из 20 сочинены до 24-го февраля 2022 года, когда мир очень сильно изменился. Первая часть альбома – это и наше отношение к происходящему и вопросы, которые никуда не ушли из нашего общества, а наоборот обострились. Вторая часть – это песни о любви, дружбе, надежде. О том, что неподвластно сиюминутному и важно в любое время», – говорится в комментарии Lumen.