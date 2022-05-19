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На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС РФ после концерта в Уфе

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На прошедшем 18 мая в Уфе концерте Юрий Шевчук произнес со сцены речь, высказав свое отношения к событиям, которые происходят сейчас в России.

vk.com/navigatorrecords

Как сообщает продюсер Радмир Усаев, сразу после концерта сотрудники правоохранительных органов пришли за кулисы и в течение часа беседовали с Шевчуком в гримерке за закрытой дверью, не пуская даже членов коллектива.

Задерживать артиста не стали, но составили протокол за дискредитацию ВС РФ, теперь ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

На этом концерте Шевчук исполнил новую песню об Уфе. Ранее мы публиковали видео с концерта, снятое одним из зрителей.

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Люди:
Юрий Шевчук

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