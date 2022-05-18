Июньский концерт «Би-2» в Уфе, раскритикованный вице-спикером парламента, отменен

Тогда администрация площадки без какого-либо согласования прямо перед началом концерта начала демонтировать концертные декорации группы, закрывавшие плакат. После переговоров администрация заявила, что плакат закрывать нельзя, и группа отказалась от выступления.

Концерт «Би-2» в Уфе должен был состояться пятого июня в рамках тура по России, но сегодня представители группы объявили, что он перенесен на осень текущего года.

Ранее мы писали о том, что вице-спикер парламента Башкортостана Рустем Ахмадинуров, увидев афишу, раскритиковал идею проведения концерта в Уфе:

«С удивлением обнаружил афишу анонса концерта группы "Би-2" в Уфе. После скандальной отмены концерта этой рок-группы в Омске отношение к ней у меня изменилось. Подобный демонстративный отказ от концерта это не только неуважение своих зрителей, но, по сути, означает неподдержку своей страны и потворствование нашим недругам».