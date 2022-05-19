Юрий Шевчук на концерте исполнил новую песню об Уфе (ВИДЕО)

Войдет ли эта песня во вторую часть альбома «Творчество в пустоте», релиз которой состоится в 2022 году, пока неизвестно.

В нынешней концертной программе «ДДТ» это уже вторая новая песня: на концерте в Курске впервые прозвучала «Небо-поле» в исполнении Алены Романовой. Позже вышло и видео к ней.

Также недавно мы писали о выпуске концертного клипа на песню «Расстреляли рассветами» в новой аранжировке, приуроченного к 65-летию Юрия Юлиановича Шевчука.