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Музыка

Юрий Шевчук на концерте исполнил новую песню об Уфе (ВИДЕО)

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Вечером 18 мая на сцене «Уфа-Арены» состоялся долгожданный концерт «ДДТ». На нем впервые прозвучала новая песня группы об Уфе.

Войдет ли эта песня во вторую часть альбома «Творчество в пустоте», релиз которой состоится в 2022 году, пока неизвестно.

В нынешней концертной программе «ДДТ» это уже вторая новая песня: на концерте в Курске впервые прозвучала «Небо-поле» в исполнении Алены Романовой. Позже вышло и видео к ней.

Также недавно мы писали о выпуске концертного клипа на песню «Расстреляли рассветами» в новой аранжировке, приуроченного к 65-летию Юрия Юлиановича Шевчука.

Люди:
Юрий Шевчук

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