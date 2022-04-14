18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Юрий Шевчук перечислит гонорар от концерта беженцам в Курской области

Поделиться:

12 апреля в Курске состоялся концерт «ДДТ», запланированный еще до пандемии, и который переносили два года.

На концерте группа исполнила многие из своих главных хитов, в том числе:

«Это все...»;

«Родина»;

«В последнюю осень»;

«Просвистела»;

«Ветер»;

«Расстреляли рассветами»;

«Дождь».

Также были исполнены песни «Ты не один», «Борщевик», «Хор», «Тень на стене», «Любовь», «Мама, это рок-н-ролл», «Маленькая смерть», «Весна – как мед», «Проводник», «Где я» и «Вокзал».

Свой гонорар за выступление Юрий Юлианович передаст вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в Курской области.

Люди:
Юрий Шевчук

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: