Юрий Шевчук перечислит гонорар от концерта беженцам в Курской области

12 апреля в Курске состоялся концерт «ДДТ», запланированный еще до пандемии, и который переносили два года.
На концерте группа исполнила многие из своих главных хитов, в том числе:
«Это все...»;
«Родина»;
«В последнюю осень»;
«Просвистела»;
«Ветер»;
«Расстреляли рассветами»;
«Дождь».
Также были исполнены песни «Ты не один», «Борщевик», «Хор», «Тень на стене», «Любовь», «Мама, это рок-н-ролл», «Маленькая смерть», «Весна – как мед», «Проводник», «Где я» и «Вокзал».
Свой гонорар за выступление Юрий Юлианович передаст вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в Курской области.
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