Юрий Шевчук перечислит гонорар от концерта беженцам в Курской области

На концерте группа исполнила многие из своих главных хитов, в том числе:

«Это все...»;

«Родина»;

«В последнюю осень»;

«Просвистела»;

«Ветер»;

«Расстреляли рассветами»;

«Дождь».

Также были исполнены песни «Ты не один», «Борщевик», «Хор», «Тень на стене», «Любовь», «Мама, это рок-н-ролл», «Маленькая смерть», «Весна – как мед», «Проводник», «Где я» и «Вокзал».

Свой гонорар за выступление Юрий Юлианович передаст вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся в Курской области.