Земфира выпустит «Бордерлайн – Deluxe Edition»

«Бордерлайн – Deluxe Edition» включает в себя 12 песен из оригинального альбома и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».

Релиз состоится 26 февраля. В соцсетях Земфиры опубликована ссылка на предзаказ в iTunes, однако она пока недействительна.

Ранее певица сообщила о том, что в 2022 году выступит на нескольких фестивалях, в том числе в Москве (Лужники, четвертое июня) и Испании (Бенидорм, первое мая).