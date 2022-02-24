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Музыка

Земфира выпустит «Бордерлайн – Deluxe Edition»

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Расширенное издание последнего альбома Земфиры «Бордерлайн» поступит в продажу в ближайшее время. Рассказываем о том, чем оно отличается от изначальной версии.

instagram.com/zemfiralive

«Бордерлайн – Deluxe Edition» включает в себя 12 песен из оригинального альбома и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».

Релиз состоится 26 февраля. В соцсетях Земфиры опубликована ссылка на предзаказ в iTunes, однако она пока недействительна.

Ранее певица сообщила о том, что в 2022 году выступит на нескольких фестивалях, в том числе в Москве (Лужники, четвертое июня) и Испании (Бенидорм, первое мая).

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Земфира

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