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Музыка

Рената Литвинова опубликовала раритетные фото с Земфирой

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Режиссер и актриса Рената Литвинова выложила старые снимки с уфимской певицей Земфирой со съемок в Париже.

t.me/renatalitvinova

«Раритет – старый "Полароид" – Земфира в Chanel в Париже в отеле «Бристоль». В преддверии концертов 24 и 26 февраля», – подписала Рената это фото в Telegram.

Год Литвинова не указала – возможно, 2012-й, когда Земфира давала концерт в зале La Cigale.

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

В 2020 году она уже публиковала фото из этой серии в Instagram:

«Париж, дикая жара, съемки, старый "Полароид"», – написала тогда Литвинова.

Кстати, в этот день, 14 февраля, в 2013 году на сервисе «Яндекс.Музыка» был выложен шестой студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове», который был последим в ее дискографии вплоть до прошлогоднего релиза «Бордерлайна».

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