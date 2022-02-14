Рената Литвинова опубликовала раритетные фото с Земфирой

«Раритет – старый "Полароид" – Земфира в Chanel в Париже в отеле «Бристоль». В преддверии концертов 24 и 26 февраля», – подписала Рената это фото в Telegram.

Год Литвинова не указала – возможно, 2012-й, когда Земфира давала концерт в зале La Cigale.