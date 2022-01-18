Яна Габбасова споет с Полиной Гагариной на юбилейном концерте шоу «Голос»

Концерт можно будет посмотреть в пятницу, 21 января, в 21.30 на Первом канале.

Яна выступит в трио со своей наставницей Полиной Гагариной и финалисткой четвертого сезона «Голоса» Ольгой Задонской.

В 2020 году Яна Габбасова в финале шоу соперничала с Дмитрием Венгеровым (Волгоград), Олегом Аккуратовым (Ейск) и Василием Пасечником (Саратов). На заключительном этапе голосования она с минимальным отрывом обошла Олега Аккуратова: 51,1% против 48,9%.