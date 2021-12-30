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Музыка

Morgenshtern выступит на концерте Тилля Линдеманна

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Первое выступление уфимского рэпера Алишера Morgenshtern после отъезда из России состоится в Дубае на разогреве у легендарного фронтмена группы Rammstein.

instagram.com/morgen_shtern

В Instagram Morgenshtern сообщил о том, что выступит на концерте на сольном концерте Тилля Линдеманна.

Концерт пройдет четвертого января в Дубае на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena. Судя по всему, на сцене с Morgenshtern будут и другие исполнители из России.

«Четвертого января в Дубае Morgenshtern и рокеры покажут, что такое "русские motherfuckers" на концерте Тилля Линдеманна», – сказал Алишер в анонсе.

После прибытия в Дубай Morgenshtern выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также фит с Soda Luv Pon Pon.

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