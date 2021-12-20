Morgenshtern опубликовал фото с Флойдом Мейвезером

«Вы спрашивали, с кем будет бой. Вот, пожалуйста, это Хасбик», – пошутил Алишер в подписи к этому фото.

Флойд Мейвезер в начале декабря открыл боксерские клубы Mayweather Boxing + Fitness в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас уже несколько дней живет в Дубае. Пока не совсем ясно, прилетел он туда отдыхать или работать, так как стиль Мейвезера – делать деньги буквально на каждом шагу, и с момента прилета в Дубай он уже выпустил пару рекламных постов в Instagram.

После прибытия в Дубай Morgenshtern выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также фит с Soda Luv Pon Pon.