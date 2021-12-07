Morgenshtern и BadComedian – в топе самых популярных видео на YouTube

В списке самых популярных видео оказался обзор Евгения BadComedian на «Непосредственно Каха!»: с 17,2 млн просмотров он замыкает топ-5.

В рейтинге главных музыкальных клипов года рекламное видео Morgenshtern – «Дуло» (80,2 млн просмотров) заняло вторую строчку, уступив лишь клипу Султана Лагучева на песню «Горький вкус» (125,5 млн просмотров). В комментариях под этим видео многие недоумевают, так как слышат песню впервые и клип ничего особенного из себя не представляет, так что монструозное количество просмотров не поддается объяснению.

В этом топе Алишер занимает также седьмую (Show – 45,5 млн просмотров) и девятую (Aristocrat – 45,8 млн просмотров) позиции.

Стоит отметить, что позиции видео в рейтингах не соответствуют количеству просмотров – вероятно, учитывались и другие показатели, вроде соотношения «лайков» и «дизлайков» или время на вершине «трендов».