Сценарист «Непосредственно Каха!» рассказал, что ему не понравилось в обзоре BadComedian

«Баженов некрасиво сделал. Это очень некрасиво. У него обзор фильма начался не с самого фильма, а с того, как я сижу в гостях у президента Чеченской республики, а потом заканчиваю рекламой букмекерских, а посередине обзора он показал, сколько диски на моей машине стоят.

Я его очень сильно уважаю за то, что он делает, тратит время, я всегда любил его обзоры смотреть, но сейчас немного не понял. Это скорее не обзор фильма был, а желание развалить человека. С такой ненавистью, с таким негативом снять. Я его лично не знаю. Читал комментарии – люди пишут, что никогда его таким злым не видели.

С таким отвращением снято, ни слова хорошего про фильм. Он цепляет людей за тему – мол, они врали, что у них не было денег, они рекламировали букмекеров и на эти деньги сняли фильм. Но фильм был снят почти три года назад, когда еще не было букмекеров, никто их не рекламировал.

Он преподносит так, будто мы заработали денег, обманув людей, и на эти деньги наняли бедного Шамирова, который, по его представлению, в подвале доедал "Доширак" последний без кипятка, потому что не хватило денег заплатить за электричество, что бедный художник должен снимать вот такое, чтобы заработать хоть копейку – вот эта история меня очень сильно зацепила, это большой обман и людей он ввел в заблуждение.

BadComedian талантливый, и если бы этот обзор был посвящен фильму, если бы он не переходил на личности, то я вообще ничего не говорил бы», – сказал Калайджян в интервью Ксении Собчак.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Ксении. Обзор BadComedian на «Непосредственно Каха!» вышел четвертого марта и набрал более 11 млн просмотров на YouTube.