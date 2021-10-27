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Музыка

Burn Tour в Уфе: «МЦ Похоронил» открывает «Новую Атланту» (ВИДЕО)

Burn Tour – это соревновательный проект, призванные найти новые таланты в русскоязычном хип-хопе. Один из девяти победителей отборочного этапа в этом сезоне – молодой уфимский музыкант Doxleen.

В крайнем выпуске ведущий шоу – известный баттл-рэпер «МЦ Похоронил» – побывал дома у Doxleen и отправился в Орск пообщаться с другим участником Rustle. На отборочном этапе победителя выбирали слушатели в радиоэфире.

Победитель сезона получает профессиональную съемку клипа, запись трека на площадке Studio 21 и выступление на одной сцене с ментором сезона (в этом году – Saluki).

В финале пройдут концерты с лучшими участниками в Санкт-Петербурге и Москве (19 ноября и 20 декабря соответственно).

Кстати, в прошлом сезоне проекта победил уфимец Misheral, вскоре после победы он выпустил альбом «Многоликий шаман».

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