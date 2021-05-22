Новый альбом Morgenshtern набрал более 21 млн прослушиваний за сутки

В VK Music альбом в первые сутки собрал 21,2 млн прослушиваний – это новый рекорд, предыдущий с 2020 года удерживал российско-испанский рэпер Kizaru с альбомом Born To Trap (13,2 млн), чуть опередив «Легендарную пыль» (12 млн), сделавший Morgenshtern популярным.

Для сравнения, альбом Boulevard Depo Old Blood, долгое время возглавлявший чарт Apple Music и считавшийся одним из лучших прошлогодних релизов русскоязычных рэперов, за год набрал 27,4 млн прослушиваний в VK Music.

Лейбл Atlantic Records Russia заплатил Morgenshtern один миллион долларов в качестве аванса за новый альбом. По такому случаю он приобрел новое ожерелье стоимостью порядка $100 тыс.