Morgenshtern купил дом за 100 млн рублей

«Привет, у меня сегодня исполнилась мечта: я купил дом, теперь мне есть где жить. Жду поздравлений, всем желаю исполнения мечтаний а я пошел в "доту". Нахаслил без ущерба карме. Это важно», – написал артист в Instagram.

Насколько можно судить по фото, покупка обошлась ему по крайней мере в 100 млн рублей. До недавнего времени Morgenshtern вместе с другими музыкантами снимал дом в Москве.

В 2021 году Morgenshtern занял вторую строчку в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости 2021», уступив лишь бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Его доход с первого июня 2020 года по 31 мая 2021 года издание оценило в $7,4 млн (более 540 млн рублей).