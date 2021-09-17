«Лауд» выпустили трек и клип «Танцую в темноте» (ВИДЕО)

Трек «Танцую в темноте» уже доступен в сети, послушать можно на Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music, YouTube Music, iTunes Store и «СберЗвук» – все ссылки тут.

«Лауд» – это уроженцы Уфы Рамиль Абдеев, Виталий Александров и Сергей Куликов, выпустившие несколько альбомов электронной музыки. За последние два года они перебрались из Уфы в Санкт-Петербург, проехали с туром по России и даже были номинированы в рейтинг Forbes.

В 2021 году «Лауд» выпустили большой альбом «Красный закат», в котором на фитах были Thomas Mraz, Cream Soda и Gone.Fludd. После этого совместно с BollywoodFM записали трек «Вечно пьяный». Фит вышел на альбоме BollywoodFM «Магия», и это это хип-хоп-переосмысление песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой», ставшей популярной после выхода культовой ленты «Брат-2».