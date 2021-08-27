Face выпустил EP Krazy

Уфимский музыкант Face по-прежнему не может выйти из своих рамок, но зато в них он уже претендует на звание самого продуктивного рэпера 2021 года.
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instagram.com/facepublicenemy
27 августа Face выпустил мини-альбом Krazy – его можно послушать в Apple Music, Spotify, Boom, Vk Music и YouTube Music, все ссылки тут.
В EP четыре трека, все они длятся менее трех минут, выполнены в одном стиле и несут ровно тот посыл, которого фанаты и ожидают от Face.
Это уже четвертый релиз Ивана в 2021 году: ранее он выпустил два мини-альбома «Жизнь удалась» и «Варвар», а также полноформатный альбом из девяти треков «Искренний».
Что примечательно, в отличие от большинства артистов на современной хип-хоп-сцене, Face в последнее время обходится без фитов.
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