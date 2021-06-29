«ДДТ» выпустили сингл и клип «Тень на стене»

Песня «Тень на стене», вероятно, войдет в следующий альбом группы, о котором пока ничего не известно.

Ранее в эфире «Вечернего Урганта» Юрий Шевчук заявил, что в работе 28 песен, они уже записаны и часть из них пойдет в альбом.

Режиссером и сценаристом клипа выступил Тимофей Жалнин, который в 2018 году отметился полнометражной драмой «Двое», получившей положительные отзывы критиков.

Как ожидается, 12 ноября текущего года «ДДТ» выступят на «Уфа-Арене» – это будет первое крупное выступление группы с прошлого года.