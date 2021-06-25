Юрий Шевчук в эфире «Вечернего Урганта» (ВИДЕО)

Также он поделился интересной историей о том, как ему пришлось покинуть родной город:

«Я же, Ваня, уфимский парень. Это многие знают, и Уфу я обожаю. Привет землякам. Но каким-то ранним утречком в одном суровом кабинете двое дяденек со стальными голосами сказали мне: 'Юрий, еще одна песня – и двушечка и года четыре ссылки'. Пришлось эмигрировать, но не в Америку, в Питер. 85-й год.

Меня долго не принимали в рок-клуб, потому что я не красил губы, не подводил глаза и не взбивал коконом волосы. Я совершенно простой парень с уральского города, такая рабочая лошадь Уфа, где, кстати, всегда любили джаз и тяжелый рок. И все, больше ничего не любили».

Кроме того, Шевчук исполнил песню «Мальчики мажоры», которая вошла в альбом «ДДТ» «Время» 1985 года.