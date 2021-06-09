Morgenshtern в шоу «Вечерний Ургант» (ВИДЕО)

Во втором пришествии скандального уфимского рэпера на шоу «Вечерний Ургант» ведущий отметил, насколько же сильно изменился артист за полтора года.
В эфире Алишер показал свой «костюм рэпера» и посвятил в рэперы Ивана Урганта, рассказал о проблемах со здоровьем.
Основная часть эфира была посвящена происшествию на премии «Муз-ТВ»: пятого июня Morgenshtern не получил приз в номинации «Лучший артист» и начал скандалить и саботировать интервью. Часть его выступления из эфира пришлось вырезать.
Это уже второй раз, когда Morgenshtern приходит на шоу «Вечерний Ургант»: в 2020 году выпуск с ним набрал наибольшее количество просмотров на YouTube в истории программы. Тогда из эфира тоже вырезали некоторые эпизоды.
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