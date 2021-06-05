Morgenshtern не получил премию «Муз-ТВ» и устроил скандал

На мероприятие Morgenshtern прибыл в инвалидной коляске: якобы по состоянию здоровья (у него действительно обнаружены камни в почках), но скорее для бутафории, потому что танцевать и веселиться она ему только мешала.

Вместе с Тимати он получил «тарелки» за клип на фит El Problema в номинации «Лучшее видео». А вот премия в номинации «Лучший артист» ушла Артуру Пирожкову. Возмущенный Morgenshtern вышел на сцену и потребовал вывести на экраны результаты голосования.

«Вы же говорите, что вы – самая честная музыкальная премия? Так почему ваш ведущий выигрывает в номинации?» – заявил Morgenshtern. Его речь в эфире показали только частично, а требование организаторы проигнорировали.