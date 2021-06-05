Morgenshtern не получил премию «Муз-ТВ» и устроил скандал

На церемонии вручения премии «Муз-ТВ 20/21. Начало света» эпатажный уфимский рэпер собирался забрать все четыре главных приза.
На мероприятие Morgenshtern прибыл в инвалидной коляске: якобы по состоянию здоровья (у него действительно обнаружены камни в почках), но скорее для бутафории, потому что танцевать и веселиться она ему только мешала.
Вместе с Тимати он получил «тарелки» за клип на фит El Problema в номинации «Лучшее видео». А вот премия в номинации «Лучший артист» ушла Артуру Пирожкову. Возмущенный Morgenshtern вышел на сцену и потребовал вывести на экраны результаты голосования.
«Вы же говорите, что вы – самая честная музыкальная премия? Так почему ваш ведущий выигрывает в номинации?» – заявил Morgenshtern. Его речь в эфире показали только частично, а требование организаторы проигнорировали.
После этого он отказался общаться с Ксенией Собчак и опубликовал пост в Instagram:
«Исполнитель года по версии "Муз-ТВ" – Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа».
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