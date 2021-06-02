Земфира написала саундтрек для короткометражки от Gucci

«Наша дружба и даже любовь с Gucci обернулась съемками сказочного короткометражного фильма "Скромное обаяние волшебников".

Это про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными. Это все про нас. Ждите наш фильм! Скоро!» – подписала Рената тизер в Instagram. Дата выхода короткометражки пока неизвестна.

В 2021 году вышла драма Литвиновой «Северный ветер», главные роли в которой исполнили Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Ульяна Добровская и сама Рената – в ней тоже звучала музыка Земфиры, позже саундтрек вышел отдельным изданием.