Boulevard Depo выпустит фит с Jeune Vamp

Jeune Vamp, он же DJ Yung Vamp – это бельгийский диджей и продюсер Грегори Ренар. К 25 годам Ренар уже успел получить известность как один из музыкантов, оказавших наибольшее влияние на жанр фонк.

Ранее Jeune Vamp сотрудничал с такими артистами, как Mister V, Fauni, Soulja Boy и Scarlxrd, в прошлом году он запустил fashion-лейбл Vampire-Corp.

Boulevard Depo в 2021 году отметился совместным с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music.

Также Boulevard Depo объявил о том, что до конца 2021 года выйдет еще один его мини-альбом. В этом EP за инструментальную часть будет отвечать музыкант из Санкт-Петербурга SP4K (он же Леша Супчик). Альбом записывался параллельно с «Омофором», дата выхода пока неизвестна.