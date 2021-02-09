«ДДТ» выпустили видео «...где выводит добро организм»

Песня была исполнена в программе «Сольник» в Екатеринбурге в 2013 году и вошла в альбом «Прозрачный», вышедший годом позже.

Ролик дополнен стычками населения с Росгвардией и полицией на митингах последнего времени в России, в том числе моментом с инвалидом в Уфе и обстрелом снежками в Екатеринбурге, а также кадрами из роликов ФБК*.

*Закон обязывает нас напоминать вам, что «Фонд борьбы с коррупцией» исполняет в России функцию иногента.