«ДДТ» выпустили запись концерта в Екатеринбурге

Песни «Туман», «Место, где выводит добро организм» и «Гимн» вошли в альбом «Прозрачный», релиз которого состоялся в мае 2014 года.

В феврале 2021 года «ДДТ» выпустили видео «...где выводит добро организм» с кадрами с этого сольника, дополненными стычками населения с Росгвардией и полицией на митингах последнего времени в России, в том числе моментом с инвалидом в Уфе и обстрелом снежками в Екатеринбурге, а также кадрами из роликов ФБК*.

23 февраля телеканал «БСТ» покажет запись концерта «ДДТ» в Уфе, который состоялся 11 октября 2020 года в Уфимском амфитеатре.

*Закон обязывает нас напоминать вам, что «Фонд борьбы с коррупцией» исполняет в России функцию иногента.