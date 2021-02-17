«ДДТ» выпустили запись концерта в Екатеринбурге

«Сольник» в Екатеринбурге состоялся в 2013 году. На этом концерте Юрий Шевчук читал свои стихи и исполнял как хиты прошлых лет, так и новые песни, которые включил в альбом, вышедший годом позже.
Песни «Туман», «Место, где выводит добро организм» и «Гимн» вошли в альбом «Прозрачный», релиз которого состоялся в мае 2014 года.
В феврале 2021 года «ДДТ» выпустили видео «...где выводит добро организм» с кадрами с этого сольника, дополненными стычками населения с Росгвардией и полицией на митингах последнего времени в России, в том числе моментом с инвалидом в Уфе и обстрелом снежками в Екатеринбурге, а также кадрами из роликов ФБК*.
23 февраля телеканал «БСТ» покажет запись концерта «ДДТ» в Уфе, который состоялся 11 октября 2020 года в Уфимском амфитеатре.
*Закон обязывает нас напоминать вам, что «Фонд борьбы с коррупцией» исполняет в России функцию иногента.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.