«ДДТ» приступили к записи нового альбома

В Instagram «ДДТ» опубликовали фрагмент видео с записью барабанной партии для нового альбома в исполнении Tema Mamay.

Об этом релизе пока ничего не известно, кроме того, что в него, вероятно, войдет прошлогодний хит группы «2020». Всего дискография группы насчитывает 20 студийных альбомов.

17 февраля «ДДТ» выпустили запись концерта в Екатеринбурге 2013 года. В последнее время группа, вынужденно простаивая без концертов, переработала множество старого материала и опубликовала его на своем YouTube-канале.