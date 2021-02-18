«ДДТ» приступили к записи нового альбома

Это будет первый релиз «ДДТ» с 2018 года, когда вышел альбом «Галя ходи», который большинство музыкальных критиков оценило положительно.
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instagram.com/ddt_band
В Instagram «ДДТ» опубликовали фрагмент видео с записью барабанной партии для нового альбома в исполнении Tema Mamay.
Об этом релизе пока ничего не известно, кроме того, что в него, вероятно, войдет прошлогодний хит группы «2020». Всего дискография группы насчитывает 20 студийных альбомов.
17 февраля «ДДТ» выпустили запись концерта в Екатеринбурге 2013 года. В последнее время группа, вынужденно простаивая без концертов, переработала множество старого материала и опубликовала его на своем YouTube-канале.
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